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Меркель передала MI6 досье на Путина
Британские спецслужбы обменяли у канцлера Германии Ангелы Меркель досье на президента России Владимира Путина на информацию о террористической угрозе. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
За последние несколько лет канцлер встречалась с руководителями британских спецслужб не менее двух раз. Последняя их встреча прошла в 2015 году в резиденции экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона, которая находится в 60 километрах от Лондона.
Также на встрече присутствовали генеральный директор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер, руководитель внешней разведки MI6 Алекс Янгер и начальник Центра правительственной связи Роберт Ханниган.
Кроме досье на российского президента Меркель также передала британцам данные о ситуации в Крыму.
Отмечается, что о данных переговорах не знали даже представители немецкой разведки.
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