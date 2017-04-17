Меркель передала MI6 досье на Путина

Британские спецслужбы обменяли у канцлера Германии Ангелы Меркель досье на президента России Владимира Путина на информацию о террористической угрозе. Об этом сообщает немецкое издание Focus

За последние несколько лет канцлер встречалась с руководителями британских спецслужб не менее двух раз. Последняя их встреча прошла в 2015 году в резиденции экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона , которая находится в 60 километрах от Лондона.

Также на встрече присутствовали генеральный директор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер , руководитель внешней разведки MI6 Алекс Янгер и начальник Центра правительственной связи Роберт Ханниган.

Кроме досье на российского президента Меркель также передала британцам данные о ситуации в Крыму.

Отмечается, что о данных переговорах не знали даже представители немецкой разведки.