В России может появиться еще один выходной

Госдумы. В России может появиться новый выходной день – Светлый пасхальный понедельник. Соответствующий законопроект опубликован на сайте

«По данным экспертов большая часть населения Российской Федерации (по социологическим опросам до 85 %) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи). Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», - указано в документе.

По словам авторов законопроекта, более 10% россиян строго соблюдают все предписания поста. Поэтому, по их мнению, ведение дополнительного праздничного дня также позволит освободить время, которое граждане смогут провести за необходимыми делами.

Кроме того, они отмечают, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Пасхой, является выходным днем.

В рамках празднования 18-летия Живого Журнала c 17 по 21 апреля блогеры ЖЖ комментируют новости на портале Рамблер. Новость прокомментировал популярный блогер LiveJournal Светлана Гладкова svetuliag

"Целиком и полностью поддерживаю данный законопроект. Он не только повысит лояльность граждан, но и даст почувствовать россиянам, что мы "не хуже, чем остальные" страны. :)"