В США допросили трехмесячного «террориста»

В Лондоне представители посольства США вызвали на допрос трехмесячного ребенка по подозрению в связях с террористами. Об этом сообщает The Guardian.

Мальчика вызвали в посольство на лондонской площади Гросвенор. Родители подозреваемого отметили, что на допросе он вел себя хорошо и даже ни разу не заплакал.

Малыша заподозрили в шпионаже из-за ошибки его 64-летнего дедушки, который случайно в визовой анкете внука для поездки во Флориду на вопрос «вовлечены ли вы в террористическую деятельность, шпионаж, саботаж или геноцид?» нечаянно ответил «да».

«Я не мог поверить, что они не сумели понять, что это огромная ошибка и трёхмесячный ребенок никому не причинит вреда... Очевидно, что он никогда не занимался геноцидом или шпионажем, но в свое время он саботировал немало подгузников, хотя я не сказал об этом в посольстве США», - рассказал британец.

Кроме того, по его словам, ему пришлось заплатить 3000 фунтов стерлингов из-за первоначального отказа в получении визы.