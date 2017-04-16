Украинская писательница Лариса Ницой , прославившаяся нападками на продавщицу в магазине за русский язык, возмутилась на своей странице в Facebook русским словом "кулич". По ее мнению, украинцы предают свой язык, используя русские слова.

"В этом году в Киеве нашествие "куличей". Откуда оно взялось, не представляю. В прошлом году уже где-то встречались, а в этом году как саранча: в какой супермаркет ни пойдешь — "Кулич" и "Паска", — возмущается Ницой.

Употребление русских слов писательница вообще назвала "языковой шизофренией", от которой посоветовала лечиться.