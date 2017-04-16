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Украинская писательница обрушилась на соотечественников за русское слово "кулич"
Украинская писательница Лариса Ницой, прославившаяся нападками на продавщицу в магазине за русский язык, возмутилась на своей странице в Facebook русским словом "кулич". По ее мнению, украинцы предают свой язык, используя русские слова.
"В этом году в Киеве нашествие "куличей". Откуда оно взялось, не представляю. В прошлом году уже где-то встречались, а в этом году как саранча: в какой супермаркет ни пойдешь — "Кулич" и "Паска", — возмущается Ницой.
Употребление русских слов писательница вообще назвала "языковой шизофренией", от которой посоветовала лечиться.
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