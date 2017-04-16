Украинская детская писательница и националистка Лариса Ницой выступила против русского слова «кулич».

Националистке не понравилось, что на Украине стало популярно слово «кулич», позаимствованное славянами из греческого языка.

В Малороссии более распространено еще одно славянское название кулича – «паска».

По словам националистки, в этом году куличи «оккупировали Украину как саранча, куда ни пойди».

«Оно с переселенцами приехало или это языковая шизофрения прогрессирует?» — написала Ницой в соцсети

Ранее националистка, декларирующая себя «детской писательницей» прославилась тем, что ходила по киевским магазинам и обзванивала различные организации в поисках «измены» — сотрудников, разговаривающих на русском языке. Так, по ее словам, в одном из магазинов она швырнула мелочь в лицо продавщице, которая говорила по-русски.

Отметим, что свои имя и фамилию в Facebok Ницой пишет на английском.