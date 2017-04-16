Сербия намерена закупить российские С-300

Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр страны Александр Вучич

"По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко", — сказал Вучич.

В январе 2017 года глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич говорил, что с Белоруссией планируется вести переговоры по С-300. Что касается переговоров на эту тему с Россией, официальной информации не было. Вучич последний раз с визитом в Минске был 26-27 января этого года, в Москве — 27 марта.

"У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед", — отметил Вучич.

Отвечая на просьбу прокомментировать материалы хорватских СМИ о якобы продаже Россией Хорватии С-300 в 1990-е годы, Вучич сказал, что у него нет таких сведений, и подчеркнул, что Россия официально опровергла эти сообщения.

"У нас нет информации, что Хорватия имеет С-300. Вообще, такое нельзя скрыть, это не иголка", — сообщил премьер. Он также добавил, что не хочет вмешиваться в то, "кто с кем торговал".