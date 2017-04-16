Путин и Трамп – «друзья не разлей вода», считает конгрессвумен Уотерс

Член Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс считает, что за ракетными ударами США по Сирии стоит желание президента Дональда Трампа отвлечь внимание от снятия санкций против России.

Об этом конгрессвумен заявила на митинге в Вашингтоне, сообщает The Huffington Post.

По мнению Уотерс, нагнетание напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за ситуации вокруг Сирии – "спектакль". С ее точки зрения, Трамп и российский лидер Владимир Путин — "друзья не разлей вода", а конечной целью раздувания "липовой напряженности" является отмена санкций, которые запрещают поставки в Россию оборудования для глубоководной разведки и добычи нефти в Арктике.