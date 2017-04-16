Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге ушло под воду

В Петербурге из-за коммунальной аварии произошло наводнение в районе аэропорта Пулково. Утром вода вылилась на трассу и блокировала движение транспорта по Пулковскому шоссе. Об инциденте сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»» социальной сети «Вконтакте»

«На Пулковском шоссе в сторону Пушкина в районе остановки "Платформа аэропорт" разлив воды на три полосы, доступна только крайняя левая», - написал пользователь Алексей Глазов.

Опубликовано видео аварии.

В петербургском Водоканале сообщили, что причиной аварии стала лопнувшая труба диаметром в 1000 мм.

Очевидцы пишут, что к 13.00 аварийные бригады локализовали прорыв, движение по шоссе возобновилось в рабочем режиме.