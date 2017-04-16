Джонсон предложил России выбрать «правильную» коалицию в Сирии

В статье Джонсон пишет, что у Москвы еще есть возможность наладить отношения с Вашингтоном.

«Россия могла бы присоединиться к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ДАИШ, чтобы сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения с президентом Трампом», — написал Джонсон.

Вместе с тем, он предупреждает, что Соединенные Штаты могут нанести еще один удар. Политик обещает, что Соединенное Королевство и союзные силы соберут необходимые доказательства, чтобы наказать виновных в военных преступлениях.

Джонсон сделал эти заявления после того, как его раскритиковали за то, что он так и не убедил страны Большой Семерки согласиться на санкции против России за поддержку режима Асада. По мнению политика, Россия должна помогать в установлении «реального режима прекращения огня» с тем, чтобы пресечь применение химического оружия и добиться диалога в Сирии, чтобы сирийцы оказались «избавлены от тирании Асада». «Русские спасли его (Асада – прим.ред.). Русские могут помочь устранить его, но так, чтобы сохранить ключевые государственные институты в Сирии, обеспечив ее стабильное будущее», -- считает политик.