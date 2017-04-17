Пенс о КНДР: Терпению Вашингтона пришел конец

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что у Вашингтона закончилось «стратегическое терпение» по отношению к КНДР. Он также рассказал о том, какие меры могут принять США к Пхеньяну в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает Рёнхап.

В понедельник, 17 апреля, вице-президент посетил разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону в рамках своего визита в Южную Корею.

По его словам, на сегодняшний день в данной ситуации возможны любые меры. Пенс отметил, что правительство Северной Кореи не должно сомневаться, что США решительно настроены поддерживать своих союзников.

Сегодня Пенс уже посетил американскую военную базу, которая находится недалеко от демилитаризованной зоны. В ближайшем будущем американский вице-президент намерен провести переговоры с временно-исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном.