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Титул «Мисс Россия-2017» получила Полина Попова
В Москве подвели результаты национального конкурса «Мисс Россия-2017». Победу одержала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбиона Ахтямова из Башкортостана.
Представительница из Свердловской области получила главный приз из рук предыдущей обладательницы титула — Яны Добровольской — эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью $1 млн. Также Попова получила 3 млн рублей, автомобиль и возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».
Приз зрительских симпатий достался Лидии Молодцовой из Новосибирска в номинации «Народный выбор».
В финале конкурса приняли участие пятьдесят девушек из разных регионов России. Финал конкурса проходил на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.
В жюри конкурса в этом году вошли Ляйсан Утяшева, обладательница титулов «Мисс Россия-2001» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, «Мисс Россия-2015» София Никитчук, обладательница титулов «Мисс Россия-2007» и «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова, а также почетный гость конкурса — прославленный портретный фотограф мистер Джонатан Бекер.
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