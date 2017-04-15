Экс-игрок НФЛ случайно убил собственную дочь

Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Балтимор Рэйвенс» Тодд Хип, завершивший карьеру 5 лет назад, случайно сбил свою трехлетнюю дочь, не заметив ее, когда ехал на грузовике, сообщает портал Espn

Инцидент произошел в штате Аризона (США) на дороге возле дома в закрытом сообществе Las Sendas, где находится дом спортсмена. По данным полиции, Хип наехал на ребенка, не увидев его на дороге. Девочка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.