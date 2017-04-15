Правило об отстранении от участия в "Евровидении" страны, не транслировавшей конкурс в предыдущем году, не применимо к России, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью "Коммерсанту".

Европейский вещательный союз ранее объявил, что Россия не примет участия в "Евровидении-2017" в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив, после того как Украина запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"Такое правило существовало. Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется", — ответил Эрнст на просьбу прокомментировать сообщения о том, что по одному из правил, если страна или канал не транслирует "Евровидение", то не участвует в конкурсе в следующем году.

Гендиректор Первого канала подтвердил, что Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, поскольку должен был либо не зарегистрировать российскую участницу, либо обеспечить ее участие.

"Да. По правилам "Евровидения" страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что "Евровидение" пошло на поводу у украинской власти", — сказал Эрнст.

В 1999 году Россия уже оказывалась вне "Евровидения", так как годом ранее приняла решение не транслировать конкурс в прямом эфире из-за отсутствия российского представителя, а по правилам "Евровидения" такая трансляция обязательна. В 1998 году Россия не попала в число участников конкурса согласно определяющемуся результатами предыдущих лет рейтингу.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.