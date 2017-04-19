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Похолодание в Москве может затянуться до майских праздников
В Москве ожидается усиление ветра и похолодание до -4 °С в ночь на 20 апреля, а потепление может наступить лишь к майским праздникам, передаёт НСН со ссылкой на синоптиков.
Сообщается, что из-за ухудшения погоды в столице объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Ранее эксперт рассказал, что похолодание в середине апреля это нормальное явление.
Также телеканал «360» сообщал о значительном понижении температуры в Москве.
Смотрите полный прогноз погоды от Рамблера.
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