Похолодание в Москве может затянуться до майских праздников

В Москве ожидается усиление ветра и похолодание до -4 °С в ночь на 20 апреля, а потепление может наступить лишь к майским праздникам, передаёт НСН со ссылкой на синоптиков.

Сообщается, что из-за ухудшения погоды в столице объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Ранее эксперт рассказал, что похолодание в середине апреля это нормальное явление.

Также телеканал «360» сообщал о значительном понижении температуры в Москве.