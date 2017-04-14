На американских танках в Европе меняют камуфляж

Американские танки, дислоцированные в Европе, перекрашивают с «пустынной» окраски на «лесную». Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на капитана армии США Джеймса Ингленда.

«Мы красим наши машины, чтобы они лучше сливались с окружающей средой, в которой мы действуем», — заявил Ингленд.

Ингленд добавил, что это временная краска, которая легко смывается. Новый маскировочный рисунок будет нанесен на 400 единиц техники, среди которых танки M1A2 Abrams, бронемашины Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin. Однако машины обеспечения останутся бежевыми. В публикации отмечается, что перекрашивания боевых машин свидетельствует о «большом сдвиге в сторону защиты Европы от России».

Бригадная боевая группа была развернута в Европе в январе 2017 года. В состав бригады входила 4-я пехотная дивизия США. Операция получила название «Атлантическая решимость». В составе бригады – более трех с половиной тысяч военнослужащих, 87 танков, 18 гаубиц, 144 БМП, более 400 автомобилей Humwee. Все вооружение дислоцировано в Германии и Восточной Европе на ротационной основе.