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В сети появился первый тизер новых «Звездных войн»
В сети появился первый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн». Фильм выйдет на экраны 15 декабря 2017 года. Тизер опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Действие картины «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi) развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде. Режиссер и сценарист фильма – Райан Джонсон. В съемках нового эпизода приняли участие актеры Адам Драйвер, Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек. Кроме того, незадолго до смерти в фильме снялась легендарная актриса Кэрри Фишер. Она исполнила роль принцессы Леи. На сегодняшний день последний эпизод саги вышел в 2015 году под названием «Пробуждение силы». Кассовые сборы картины в мире превысили 2 миллиарда долларов при бюджете в 245 миллионов долларов. Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет.
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