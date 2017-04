Русский «отец всех бомб» в четыре раза мощнее американской «матери»

Так называемая «Мать всех бомб» (MOAB — mother of all bombs), может быть одной из самых больших по размеру неядерных бомб в арсенале США, однако это не самая мощная неядерная бомба в мире, указывает «Голос Америки». У России есть оружие, которое назвали «Отцом всех бомб» (FOAB — father of all bombs).Она меньше, но в четыре раза мощнее 10,3-тонной «MOAB».

Помимо мощности, «Отец всех бомб» представляет принципиально другой тип оружия. «MOAB» — это фугасная бомба, а «FOAB» — термобарический боезаряд, который использует кислород в атмосфере для усиления разрушающего эффекта.

По информации издания Business Insider, «Отец всех бомб» взрывается в воздухе посредством поджигания топливно-воздушной смеси. По данным Разведывательного управления Минобороны США, эта реакция создает в зоне взрыва избыточное давление и вакуум, который «разрывает легкие».

Даже если не происходит возгорания топлива, бомба высокотоксичная и будет смертельной для всех, кто будет в зоне ее действия, сообщает Разведывательное управление. По данным агентства Reuters, радиус действия «FOAB» — 300 метров, а мощность — 44 тонны в тротиловом эквиваленте.