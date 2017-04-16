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«Мисс Россия» рассказала о мечте
Полина Попова, победившая в конкурсе «Мисс Россия», рассказала о мечте стать журналистом. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, в ближайшем будущем она собирается поступить в российский вуз, чтобы заниматься журналистской работой. Ранее она говорила о том, что хочет сдать экзамены в высшее учебное заведение в Китае. «Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей», — подчеркнула Попова.
Победительнице из Свердловской области 21 год, среди ее интересов, помимо изучения китайского языка, — теннис и готовка.
Финал соревнований прошел в ночь на 16 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village, в нем приняли участие 50 представительниц регионов страны. Заявки не подавались из республик Северного Кавказа, вместе с тем в состязании впервые участвовали претендентки из Коми и Сахалина.
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