Песков анонсировал встречу Путина и Медведева

По словам Пескова, беседа будет посвящена предстоящему 19 апреля выступлению главы правительства перед депутатами Госдумы

Он уточнил, что премьер-министр и президент намерены обменяться информацией по поводу того, "с чем именно будет выступать премьер". Эти вопросы будут касаться тактики, стратегии в экономике и имеющихся в этой сфере проблем.

Ранее Песков назвал некорректным вопрос о том, изменилось ли отношение главы государства Владимира Путина к премьер-министру Дмитрию Медведеву после несогласованных акций протеста.

В рамках празднования 18-летия Живого Журнала c 17 по 21 апреля блогеры ЖЖ комментируют новости на портале Рамблер. Новость о встрече президента и премьера прокомментировал популярный блогер LiveJournal Алексей Наседкин NASEDKIN.

"Вот уж новость, так новость. Видать, давно прошли старые добрые тандемные времена, когда Путин с Медведевым и в спортзале вместе занимались, и молочком угощались, и стейки по утрам чаем запивали. Теперь вот пресс-секретарь Дмитрий Песков специально осведомляет общественность о предстоящей встрече президента и главы правительства.

По всей видимости, Владимир Владимирович планирует провести с Дмитрием Анатольевичем подробный инструктаж на тему того, как не быть атакованным помидорами и тухлыми яйцами со стороны негодующих парламентариев. Благо, поводов для этого предостаточно – начиная от хрестоматийного «денег нет, но вы держитесь», продолжая ставшим уже культовым расследованием Навального и заканчивая очередным снижением прожиточного минимума. Так что, это Вы держитесь, господин премьер-министр!"