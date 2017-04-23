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Появились предварительные результаты президентских выборов во Франции
На выборах президента во Франции определились лидеры. Получены первые данные экзит-полов, сообщает телеканал RTBF. По данным предварительных опросов, во второй тур проходят бывший министр экономики Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.
- Макрон (движение «Вперед») набрал 24% голосов. - Ле Пен — 22%. - Франсуа Фийон (партия «Республиканцы») — 20,5%. - Жан-Люк Меланшон («Неподчинившаяся Франция») — 18%.
Отметим, что во Франции запрещено публиковать данные экзит-полов до завершения выборов. Поэтому первые данные опубликованы бельгийским телеканалом RTBF.
Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, состоится второй тур, в который пройдут два политика, получившие наибольшее число голосов. Второй тур намечен на 7 мая.
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