США показали взрыв «матери всех бомб»

Военные США опубликовали видеозапись с испытаний самой мощной на момент создания неядерной бомбы GBU-43/B, которая также известна как «мать всех бомб». Видео доступно в Twitter-аккаунте U.S. Air Force.

Американские военно-воздушные силы провели испытания еще 14 лет назад в 2004 году. Однако запись опубликовали в Сети после удара неядерной бомбой по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане, который военные США произвели в четверг, 13 апреля.

«Мать всех бомб» сбросили в провинции Нангархар. Согласно заявлению Пентагона , так американская сторона надеялась уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики.

Бомбу спустили с самолета MC-130. По словам президента США Дональда Трампа, это была «очень удачная миссия».

США создали GBU-43/B в 2003 году. Весит она более девяти тонн, а масса взрывчатого вещества – восемь с половиной тонн, радиус поражения составляет около 140 метров. Ранее бомбу не использовали в боевых условиях.

Сообщалось, что у России есть еще более мощная авиационная бомба АВБПМ, которую называют «папа всех бомб». Созданная в 2007 году АВБПМ легче американской GBU-43/B, но по мощности взрыва превосходит «мать» в четыре раза.