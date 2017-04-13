Врачи: Раненный при взрыве в Петербурге подросток в тяжелом состоянии

Медики расценивают состояние подростка, пострадавшего при взрыве в Санкт-Петербурге, как крайне тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы №2 Автандила Микаву.

«Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое», - заявил Микава.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина написала в своем аккаунте в Twitter , что жизни подростка ничего не угрожает.

13 апреля в руках 17-летнего подростка Андрея А. взорвался неустановленный предмет. Юноше оторвало обе кисти рук. Инцидент произошел на проспекте Кима возле входа в библиотеку им. Чернышевского. Следователи устанавливают, что именно стало причиной взрыва. На месте происшествия работают криминалисты. 6 апреля в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Социалистическая и Нахичеванская у одной из школ произошел взрыв. В результате инцидента пострадал охранник лицея № 5. Мужчина при обходе поднял с земли предмет, напоминавший фонарик, после чего произошел взрыв. Охраннику оторвало кисть руки, также он получил травму туловищу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.