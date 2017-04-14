Россия официально отказалась от участия в «Евровидении»

Россия официально отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», об этом сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

«После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие с помощью спутниковой трансляции, либо изменить выбранного артиста на того, кто сможет законно въехать в Украину на время проведения конкурса», - указано в сообщении EBU.

Однако оба предложения были отклонены Москвой. При этом в четверг, 13 апреля, Первый канал также заявил, что отказывается транслировать конкурс.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили ее выступления в Крыму в 2015 году.

В EBU выразили свои сожаления по поводу данного решения и заявили, что попытаются уладить инцидент с Киевом.

В марте генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре заявила, что если Украина не отменит свое решение, то к ней могут применить санкции.