Водителям готовят новые лишения

Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение прав за отказ пропустить автомобиль экстренной службы с включенной мигалкой. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, документ уже получил положительные отзывы из ряда регионов и правового управления Госдумы. По задумке авторов проекта, штрафы за игнорирование спецсигналов нужно поднять с 500 до 1500 рублей, а в случае с машинами экстренных служб, имеющих вдобавок специальные цветографические схемы, - лишать водителей прав на срок 6–12 месяцев вместо нынешних одного-трех.

Из пояснительной записки к документу следует, что в первую очередь инициатива должна привлечь внимание к ситуациям, когда водители не пропускают автомобили скорой помощи. Но ответственность также последует и в случае непропуска машин полиции, МЧС и других экстренных служб.

Один из авторов поправок, единоросс Александр Сидякин рассказал «Газете.ру», что основная санкция проекта - это штраф, а лишение прав – «некая альтернатива». «Суд, вынося постановление о степени ответственности, будет руководствоваться и степенью вины, и обстоятельствами нарушения. Но если нарушитель при всем этом хамит, ругается матом, как мы видели на записях с видеорегистраторов, то таких товарищей однозначно нужно лишать прав», - пояснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков усомнился в необходимости новых ужесточений, отметив, что даже действующие сейчас нормы не соблюдаются. «Если бы на всех «скорых», пожарных автомобилях, стояли видеорегистраторы и водители этих автомобилей быстро передавали в ГИБДД сообщения о нарушителях и их бы задерживали на месте, то правоприменительная практика работала бы. Но этого не делается», - отметил депутат.

Поводом для разработки законопроекта стал резонансный случай, который произошел в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Тогда 21-летний молодой человек погиб, не дождавшись скорой помощи, которая не смогла попасть к нему из-за перекрытой другим автомобилем дороги.