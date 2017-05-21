Главные события у вас в почте
Трампа назвали "полезным для русских идиотом"
Президент США Дональд Трамп играет для русских роль «полезного идиота», заявил бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хэйден.
«За несколько дней до выборов я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют «полезным дураком», «полезным идиотом». Этот термин времен «холодной войны» относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием»,— заявил экс-глава АНБ, передает РИА Новости.
При этом экс-директор АНБ (он воглавлял ведомство с конца 90-х годов) умолчал, кого из советских и российских политиков он мог бы назвать «полезными идиотами» для США.
Хэйден также раскритиковал решение Трампа уволить генпрокурора и директора ФБР за их якобы иную «политическую позицию».
Экс-директор АНБ полагает, что Россия оказала влияние на ход предвыборной кампании в США. Он заявил, что Германия также «должна опасаться» вмешательства в выборы в бундестаг. Вмешивался ли Запад в ход выборов во Франции, он не уточнил.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Российская Газета
-
ТАСС
-
Московский Комсомолец