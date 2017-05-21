РИА Новости «За несколько дней до выборов я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину . Он был тем, кого Путин и русские называют «полезным дураком», «полезным идиотом». Этот термин времен «холодной войны» относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием»,— заявил экс-глава АНБ, передает

При этом экс-директор АНБ (он воглавлял ведомство с конца 90-х годов) умолчал, кого из советских и российских политиков он мог бы назвать «полезными идиотами» для США.

Хэйден также раскритиковал решение Трампа уволить генпрокурора и директора ФБР за их якобы иную «политическую позицию».