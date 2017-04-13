Ученые рассказали о способах «замедлить» время в отпуске

Нейрофизиологи выяснили способ, который поможет «продлить» отпуск в восприятии человека. Об этом сообщает The Telegraph

Ученый Дэвид Иглман из США посоветовал испытать экстремальные виды спорта, например, прыжок с парашютом или банджи-джампинг. Сильные эмоции требуют от сознания полной концентрации, из-за чего мозг человек воспринимает критическую ситуацию как яркую, четкую и необычную. В воспоминаниях человеку будет казаться, что эта ситуация длилась намного дольше, чем на самом деле. Преподаватель психологии из Городского университета Лидса в Великобритании Стив Тейлор советует в течение отпуска получать как можно больше новых впечатлений. Если количество поступающей в мозг информации превышает привычный уровень, человеку кажется, что время течет медленнее. Ученый советует туристам отправляться в незнакомые места, больше знакомиться с новыми людьми, пробовать всё необычное.