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В Киеве рассказали, о чём на самом деле говорит визит Тиллерсона в Москву
В США убеждены, что с Россией нельзя сотрудничать на принципах доверия. С таким заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Его слова передает «Украинская правда».
«Я считаю, что его визит (госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву - прим. Рамблер/новости) очень чётко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции [...], наш совместный тезис — с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия», — заявил Климкин.
Климкин добавил, что Вашингтон пытается выстроить такую систему взаимоотношений с Москвой, которая позволит американским властям эффективнее давить на Кремль. В частности, одной из задач администрации Дональда Трампа украинский дипломат назвал «выход России из Донбасса».
12 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели пятичасовые переговоры в Москве. После двухсторонней встречи дипломатов принял президент России Владимир Путин. Лавров заявил, что переговоры с американским представителем были «обстоятельными и откровенными». Тиллерсон заявил, что будет создана рабочая группа по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран. Президент США Дональда Трамп заявил, что переговоры в Москве прошли «лучше, чем ожидалось».
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