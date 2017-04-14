В России появится «лесная амнистия»

Комитет Госдумы по природным ресурсам одобрил законопроект «о лесной амнистии», который позволяет россиянам, проживающим в лесных поселках и военных городках, воспользоваться правами на приобретение земли в частную собственность. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ, о котором идет речь, должен устранить совпадения в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Лесного реестра, которые не позволяли жителям лесной местности пользоваться правами на местное самоуправление, жилище и приобретение земли в частную собственность.

«Только на территории Московской области количество пересечений сведений реестров около 200 тыс., а площадь, покрываемая такими пересечениями, составляет 184 378 га», - заявили автора документа.

Законопроект предполагает приоритет сведений ЕГРН перед данными Лесного реестра, лесных планов и других материалов по лесоустройству. Также документ очертит границы лесных поселков и военных городков, предоставив им статус населенных пунктов.

Как отмечает «Коммерсант», документ вызвал среди депутатов споры из-за «самовольно застроенных и приобретенных в результате нарушений законодательства участков из состава земель лесного фонда». По мнению некоторых парламентариев, законопроект влечет риски вывода лесов из общего пользования, их деградации и уничтожения. Также они считают, что документ «может создать дополнительные предпосылки для массового перевода земель лесного фонда» в черту городов и их застройки.

Глава лесной программы WWF Николай Шматков заявил, что видит в документе угрозу «масштабного строительства» в лесах возле Москвы и Санкт-Петербурга.

Одним из инициаторов «лесной амнистии» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В прошлом году на встрече с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что этот законопроект позволит развиваться городам.

Недостатки документа депутаты предложили доработать по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 21 апреля.