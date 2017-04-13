"Сотни погибших": Коалиция нанесла удар по складу ИГ с химоружием в Сирии

Международная коалиция нанесла удар по складу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, где хранилось химическое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию коммюнике Генштаба сирийской армии.

В документе сказано, что последствия удара подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения.

«Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17:30-17:50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ», - заявили представители сирийской армии. По их словам, начавшийся после атаки пожар продолжался до 22.30.

Генштабе ВС Сирии подчеркнули, что в результате отравления химическими веществами и от удушья погибли сотни боевиков и мирных жителей.

ТАСС уточняет, что удар по складу ИГ нанесла западная коалиция во главе с США.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб была совершена химатака. По информации правозащитников, ее жертвами стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. Позже в Минобороны РФ заявили, что сирийская авиация в этот день нанесла удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Данные о химатаке стали причиной ракетного удара, который корабли ВМС США через несколько дней нанесли по авиабазе правительственных войск Сирии. Авиабаза получила значительные повреждения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».