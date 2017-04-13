Разведка США доказала причастность Асада к химатаке в Сирии

США имеют запись переговоров, которая доказывает, что в химической атаке в провинции Идлиб замешано правительство Сирии. Американской разведке удалось перехватить переговоры сирийских экспертов в области химического оружия, которые обсуждали подготовку атаки с применением газа зарина. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN

Отмечается, что данные переговоры – лишь часть огромного массива информации, которую собирает разведка. И часто большая часть остается необработанной. По этому об атаке не было известно заранее. Однако после инцидента в сирийской провинции Идлиб США занялись расшифровкой полученных данных, чтобы найти виновников.

Пока США не обнаружили никаких свидетельств причастности России к произошедшему. По словам источника издания, «русские гораздо более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата».

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.