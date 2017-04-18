«Основная масса контрактов на стадионе превышает 1 миллиард рублей, поэтому дела рассматриваются в центральном аппарате ФАС. Процесс, скорее всего, будет продолжаться еще очень долго. Очень много работ требуют переделки – соответственно, будут новые госконтракты», – заявил Яковлев.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2008 году и завершилось в 2017. Изначальная стоимость работ с 6,7 миллиарда рублей выросла до 50 миллиардов рублей, что превратило футбольную арену в одну из самых дорогих в мире. Предполагается, что на стадионе пройдут матчи кубка конфедерации 2017 года, чемпионата мира по футболу в 2018 и чемпионата Европы по футболу 2020 года. Первая официальная игра на «Крестовском» пройдет 22 апреля, ей станет встреча между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 24-го тура РФПЛ.