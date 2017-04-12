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Лавров рассказал о переговорах с Тиллерсоном
В Кремле выразили готовность решать проблемы в отношениях с США. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.
«Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы. Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены», - заявил Лавров.
Свое заявление Лавров сделал по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После двухсторонних переговоров, продолжавшихся около пяти часов, дипломатов принял в Кремле президент России Владимир Путин.
Лавров добавил, что глава государства выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Однако это станет возможным только в том случае, если США подтвердят, что намерены бороться в арабской республике с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Лавров также отметил, что ставить ультиматумы Кремлю неправильно.
По итогам встречи с Лавровым Тиллерсон заявил о создании российской-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран. Незадолго до своего визита в Россию госсекретарь поставил Москве ультиматум, заявив, что российские власти должны выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом.
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В ответ на действия американских военных Россия вышла из меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. В МИД РФ заявляли, что Москва и Вашингтон переживают «самый сложный период с окончания «холодной войны».
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