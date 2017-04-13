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Источник: актер Степанов отказался от госпитализации после падения с пятого этажа
Актер Василий Степанов, выпавший из окна квартиры на пятом этаже, отказался от госпитализации после того, как медики доставили его в больницу. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"Актер не смог удержать равновесие, когда сидел на подоконнике в своей квартире на пятом этаже. Так что, скорее всего, произошедшее является несчастным случаем", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что актер Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве.
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