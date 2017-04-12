За исполнителем теракта в Петербурге следили спецслужбы Турции

Турецкие спецслужбы вели наблюдение за исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.

«Его сочли подозрительным из-за связей, которые он имел, но никакие действия не были предприняты, потому что он не совершил ничего противозаконного и не было никаких улик, свидетельствовавших о чем-либо противозаконном», - заявил собеседник агентства.

В Турцию Джалилов въехал в ноябре 2015 года и был депортирован в декабре 2016 из-за нарушения правил визового режима и условий проживания. При въезде в Россию у будущего террориста-смертника «никаких проблем не было».