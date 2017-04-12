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За исполнителем теракта в Петербурге следили спецслужбы Турции
Турецкие спецслужбы вели наблюдение за исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.
«Его сочли подозрительным из-за связей, которые он имел, но никакие действия не были предприняты, потому что он не совершил ничего противозаконного и не было никаких улик, свидетельствовавших о чем-либо противозаконном», - заявил собеседник агентства.
В Турцию Джалилов въехал в ноябре 2015 года и был депортирован в декабре 2016 из-за нарушения правил визового режима и условий проживания. При въезде в Россию у будущего террориста-смертника «никаких проблем не было».
3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек, более 50 человек пострадали. По версии следствия, взрыв совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительным органам удалось предотвратить.
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