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"Что ты глаза отводишь?": Сафронков ответил представителю Британии в ООН
Заместитель постпреда России при Организации объединенных наций (ООН) Владимир Сафронков потребовал от британского представителя Мэттью Райкрофта «не оскорблять Россию». Слова дипломата приводит РИА Новости.
«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? […] Не смей оскорблять Россию больше!» — обратился Сафронков к Райкрофту.
Российский постпред заявил также, что представитель Великобритании «безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг» относится к своему месту в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Сафронков добавил, что Райкрофт оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства.
Ранее Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето и поддерживает режим в Сирии и применение химоружия». По словам британского постпреда, Москва «потеряла доверие». В ответ Сафронков заявил, что для Лондона смена режима Асада важнее позиции большинства членов ООН. Постпред России при ООН добавил, что Великобритания «обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан».
7 апреля эсминцы США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар по авиабазе стал ответной мерой на химическую атаку в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. В результате трагедии погибли не менее 89 человек, пострадали больше 557. Сирийские власти все обвинения в применении запрещенного оружия отрицают.
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