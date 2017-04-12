"Что ты глаза отводишь?": Сафронков ответил представителю Британии в ООН

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? […] Не смей оскорблять Россию больше!» — обратился Сафронков к Райкрофту.

Российский постпред заявил также, что представитель Великобритании «безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг» относится к своему месту в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Сафронков добавил, что Райкрофт оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства.

Ранее Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето и поддерживает режим в Сирии и применение химоружия». По словам британского постпреда, Москва «потеряла доверие». В ответ Сафронков заявил, что для Лондона смена режима Асада важнее позиции большинства членов ООН. Постпред России при ООН добавил, что Великобритания «обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан».

7 апреля эсминцы США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар по авиабазе стал ответной мерой на химическую атаку в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. В результате трагедии погибли не менее 89 человек, пострадали больше 557. Сирийские власти все обвинения в применении запрещенного оружия отрицают.