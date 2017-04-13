Лучший автомобиль года признали самым красивым в мире

На конкурсе World Car of the Year самым лучшим и самым красивым автомобилем 2017 года в мире признан кроссовер Jaguar F-Pace. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Второе и третье место в конкурсе заняли Volkswagen Tiguan и Audi Q5. В десятку лидеров также вошли Audi A5 / S5 Coupé, Audi Q2, Fiat/Abarth 124 Spyder, Honda Civic, Mazda CX-9 и Skoda Kodiaq.

В России полноприводный Jaguar F-Pace стоит от 3 294 000 рублей.

В прошлом году первое место в конкурсе занял родстер Mazda MX-5. Автомобиль также был удостоен звания - World Car Design за лучший дизайн.

Годом ранее лидером стал Mercedes-Benz C-klasse.

Конкурс World Car of the Year проводится ежегодно, начиная с января 2004 года. Победителя выбирает жюри из 73 автомобильных журналистов из разных стран мира. Четверо экспертов в комиссии представляли Россию. Церемония подведения итогов и награждения победителей проходит в Нью-Йорке.