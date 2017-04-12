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В МИД России назвали причину ареста крымских вин в Италии
В министерстве иностранных дел России назвали провокацией арест крымских вин на выставке в Италии. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.
«Мы рассматриваем произошедшее на ежегодной международной выставке вина в Вероне с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, которая была инспирирована представителями, в частности, киевских властей в Италии», — заявила Захарова.
Захарова добавила, что организаторы провокации пытались «бросить тень на успешно проходящий официальный визит в Россию президента Италии».
11 апреля сотрудники полиции Италии задержали винную продукцию из Крыма. Впервые об этом сообщил руководитель региона Сергей Аксенов, он назвал инцидент «хамством». В то же время генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко заявила, что ничего не знает об аресте и предположила, что, возможно, «арестовали какие-то единицы бутылок», так как всю остальную продукцию «выпили еще к обеду». По предварительной информации, в правоохранительные органы Италии обратились представители украинского делегации на выставке.
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