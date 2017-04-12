В МИД России назвали причину ареста крымских вин в Италии

«Мы рассматриваем произошедшее на ежегодной международной выставке вина в Вероне с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, которая была инспирирована представителями, в частности, киевских властей в Италии», — заявила Захарова.

Захарова добавила, что организаторы провокации пытались «бросить тень на успешно проходящий официальный визит в Россию президента Италии».