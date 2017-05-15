Возле Новороссийска массово гибнут дельфины

В Новороссийске на берег выбросился покрытый нефтью дельфин. Инцидент произошел на пляже Барбарино. Об этом сообщает «Наша газета»

За месяц в этом районе погибло более 100 млекопитающих. Эксперты предполагают, что причиной смерти животных могли стать загрязнение воды, употребление в пищу панцирных моллюсков, травмы и потеря геолокации вожаком стаи. Экологии считают, что это самая массовая гибель дельфинов за последние годы.