Адвокат заявил о заболевании мозга у Никиты Белых

«Как следует из документов, Белых поставлен диагноз — энцефалопатия второй степени. Это связано в том числе с повышенным артериальным давлением», — заявил Грохотов.

Грохотов добавил, что заболевание может привести к «дегенеративному расстройству тканей мозга».

Никита Белых был арестован 24 июня 2016 года при получении взятки в особо крупном размере. Политик был задержан в одном из столичных ресторанов. По версии следствия, в период с 2012 по 2016 год бывший губернатор получил взятки на сумму 600 тысяч евро. В обмен на денежное вознаграждение Белых осуществлял законные и незаконные действия, а также покровительствовал руководству компаний «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Белых все обвинения отрицает.