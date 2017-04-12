Целью взрывов в Дортмунде была «Боруссия»

Глава дортмундской полиции Грегор Ланге заявил, что целью атаки, которая произошла в городе накануне, была местная футбольная команда «Боруссия». Об этом сообщает ТАСС

«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», - сказал Ланге.

Он отметил, что сейчас полицейские рассматривают несколько версий случившегося. Однако, по его словам, правоохранители не считают произошедшее терактом.

«Мы пока не можем раскрывать многих деталей о действительном положении, в том числе из тактических соображений», - добавил Ланге.

Вечером во вторник, 11 апреля, рядом с автобусом команды «Боруссия», когда игроки направлялись на матч четверть финала Лиги чемпионов с французской командой "Монако", прогремели взрывы.

В результате инцидента пострадал футболист немецкой команды — защитник Марк Бартра . Медики диагностировали у игрока перелом лучевой кости. Спортсмена госпитализировали.

Представители местной полиции заявили, что злоумышленники использовали «серьезные взрывчатые вещества».

Матч перенесли на среду, 12 апреля.