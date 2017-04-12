Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный ультиматум США о том, что Россия должна отказаться от поддержки Сирии и ее главы в том случае, если хочет сохранить отношения с США и странами Запада. По ее словам, в Москву «с ультиматумами ездить бесполезно». Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Дождь».

Ранее на встрече «большой семерки» госсекретарь США заявил, что Россия не должна поддерживать "ненадежного партнера" – президента Сирии Башара Асада. По его словам, Москве стоит координировать свою позицию по Сирии с США. «Я вообще не рассматриваю это как ультиматум… Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно», - сказала Захарова.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник. В среду, 12 апреля, он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что в Москву приедет госсекретарь США Рекс Тиллерсон с ультиматумом отказаться от поддержки сирийского главы. В случае если Москва согласится, то Россия сможет вернуться в состав «большой семерки».