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В столице объявлен «желтый» уровень опасности
В Москве и в ряде центральных областей синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра, которые могут достигнуть 15-20 метров в секунду, в связи с чем объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Также ожидаются ливневые дожди. Гидрометцентр предупреждает о том, что такая погода несет в себе потенциальную опасность - «желтый» уровень занимает третье метро среди опасных погодных явлений.
Непогода также грозит Тверской, Ярославской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Курской и Воронежской областях.
Полный прогноз погоды для вашего региона смотрите на Рамблере
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