В пресс-службе Усманова объяснили утверждения Навального «некомпетентностью и склонностью ко лжи»

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может просто проблемы со зрением. Несмотря на данные Алишером Усмановым пояснения в интервью газете «Ведомости», а также опубликованную в том же номере газеты информацию, Навальный продолжает повторять уже сказанные ранее глупости. В действительности указанный участок 12 Га находился в собственности у «Группы Ист Инвест», с которой у «Соцгоспроекта» было соглашение о совместном освоении участка в Успенском. В соответствии с ней на участке планировалось возвести коттеджный поселок на продажу. По условиям соглашения, «Группа Ист Инвест» должна была предоставить участок, а фонд «Соцгоспроект» – финансирование Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде», - заявили в пресс-службе Алишера Усманова.

Ранее Навальный прокомментировал сообщение совладельца USM о том, что сделка по обмену имуществом между Усмановым и фондом «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, носила безденежный характер.

«Росрестр хранит исторические данные о всех сделках с недвижимостью. И из Росреестра же за две минуты можно узнать, что никакого участка 12 га на Рублевке у фонда "Соцгоспроект" не было. Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая...» — пишет Навальный.

Согласно данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алишер Усманов передал по договору пожертвования Илье Елисееву, который был однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева , земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе. Стоимость участка с домом, по оценкам ФБК, составляет порядка 5 млрд рублей.

Усманов намерен подать в суд на Навального, а также написать заявление в правоохранительные органы с обвинением в клевете.

В интервью газете «Ведомости» Усманов объяснил, что он обменял два участка в Знаменском на землю, предложенную фондом «Соцгоспроект».

«Сестра в доме жить отказалась. Сказала: "Зачем мне такой большой дом? Дети разъехались". Мы [с Елисеевым] договорились. Фонд уступил мне огромный участок [12 га на Рублевке] по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке, на берегу Москвы-реки, стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом — еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50», — сказал Усманов.