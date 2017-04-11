Вблизи клубного автобуса дортмундской «Боруссии» прогремел взрыв. Пострадал испанский футболист Марк Бартра . Об этом сообщает газета Bild

Взрыв произошел незадолго до выезда команды на стадион «Сигнал Идуна Парк», где футболисты должны были сыграть матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Взрывная волна выбила передние окна автобуса. По данным местных СМИ, всего были приведены в действие три бомбы малой мощности. Марк Бартра был госпитализирован. Игра между клубами перенесена на 12 апреля.