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Взрыв произошел рядом с автобусом ФК "Боруссия" в Дортмунде
Вблизи клубного автобуса дортмундской «Боруссии» прогремел взрыв. Пострадал испанский футболист Марк Бартра. Об этом сообщает газета Bild.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) 11 апреля 2017 г.
Взрыв произошел незадолго до выезда команды на стадион «Сигнал Идуна Парк», где футболисты должны были сыграть матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Взрывная волна выбила передние окна автобуса. По данным местных СМИ, всего были приведены в действие три бомбы малой мощности. Марк Бартра был госпитализирован. Игра между клубами перенесена на 12 апреля.
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