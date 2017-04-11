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Spiegel: Меркель едет в Москву, чтобы "предотвратить худшее"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с официальным визитом в Москву для того, чтобы «предотвратить худшее». Об этом сообщает Der Spiegel.
«Ситуация сложилась взрывоопасная. […] В действительности этот визит — попытка предотвратить худшее», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Меркель не станет посещать Россию до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация на Украине и в Сирии, однако позиция немецкого канцлера изменилась. По версии журналистов, это связано в первую очередь с тем, что власти Германии считают положение дел на Украине крайне опасным. Европейские политики опасались, что новый президент США Дональд Трамп отменит антироссийские санкции и станет проводить курс на сближение Москвы и Вашингтона, однако проблемой стала «полная тишина» Белого дома по отношению к Кремлю. Подобная ситуация мешает продуктивной работе, считают в издании. Скандалы в связи с предполагаемыми связями людей из команды Трампа с российскими спецслужбами сделали американского президента «недееспособным» во всем, что касается Москвы. В Der Spiegel подчеркнули, что нынешнее положение дел создает «опасный вакуум». 17 марта Ангела Меркель провела встречу с Дональдом Трампом. Предполагалось, что визит канцлера Германии нацелен на том, чтобы «вернуть американцев в игру». Меркель прибудет в российскую столицу 2 мая.
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