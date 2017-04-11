Украинские пограничники предложили пожаловаться на съездивших в Крым

На сайте Государственной погранслужбы Украины появился раздел «Стоп-лист», с помощью которого можно сообщить о людях, посетивших Крым в нарушение «порядка въезда на временно оккупированную территорию». На это во вторник, 11 апреля, обратил внимание ряд СМИ, в том числе агентство УНИАН.

В сообщении ведомства указано, что полученная благодаря новому сервису информация будет «использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения».

Чтобы сообщить о посетивших полуостров лицах, на странице раздела необходимо заполнить следующие поля: «Информация о нарушителе (ФИО, название группы и т.д.)», «Информация о деятельности человека на территории АР Крым», а также привести ссылки на факты, подтверждающие правонарушение. Кроме того, заявитель должен указать сведения о себе, включая фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и номер телефона.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали такое решение. В Москве отмечают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, однако Киев и ряд стран Запада продолжают считать полуостров украинской территорией.

При этом, согласно украинскому законодательству, въезд на территорию региона «иностранцев и лиц без гражданства (...) допускается только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда».