Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин рассказал о готовности России потерпеть роль общего врага для Запада
Россия «готова потерпеть» роль общего врага для стран Запада, если ситуация «выйдет на позитивный тренд взаимодействия». С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
«Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США [...] Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг. Замечательно! Мы готовы потерпеть. Но только мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия», — заявил Путин.
Свое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой. 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По заявлению Дамаска, в результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на сирийские власти. Трагедия в Идлибе унесла жизни 86 человек, в том числе и 30 детей. Власти арабской республики отрицают свою причастность к атаке. В Белом доме заявили, что в случае повторного применения отравляющих веществ вновь обстреляют позиции правительственных войск. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в связи с американской атакой «Россия и США находятся на грани боевых столкновений». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России придется выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом.
Оставить комментарий