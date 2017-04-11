Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии

В Сирии готовятся новые провокации с применением химического оружия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин . Слова главы государства передает ТАСС

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», - заявил Путин.

Свое заявление российский президент сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своими итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Владимир Путин добавил, что Москва официально обратится в «соответствующую ооновскую структуру в Гааге», чтобы призвать мировое сообщество провести расследование атаки в провинции Идлиб. Президент России отметил, что принять «взвешенное решение» можно будет только по результатам такого расследования. Глава государства предостерег американские власти от несанкционированных ударов по Сирии. Путин напомнил, что именно необдуманные действия США в Ираке привели к появлению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» . В связи с действиями Вашингтона Путин процитировал писателей Ильфа и Петрова: «Скучно, девочки! Это мы уже все видели, наблюдали».

7 апреля с американских эсминцев «Портер» и «Росс» были выпущены 59 крылатых ракет Tomahawk. Ударам подверглась авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По заявлению властей Сирии, в результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на Дамаск. Трагедия в Идлибе унесла жизни 86 человек, в том числе и 30 детей. Власти арабской республики отрицают свою причастность к атаке. В Белом доме заявили, что в случае повторного применения отравляющих веществ вновь обстреляют позиции правительственных войск.