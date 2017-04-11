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Медведев: наша экономика лучше всех развивающихся экономик
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономика России по ряду параметров лучше, чем экономики стран БРИКС, передает ТАСС.
"По целому ряду параметров наша экономика сейчас выглядит лучше, чем все развивающиеся экономики, ключевые экономики, которые так скажем относятся к экономикам стран БРИКС", - сказал он на встрече с руководством фракции партии "Единая Россия".
Ранее сообщалось, что правительство снизило прожиточный минимум в стране в четвертом квартале прошлого года до 9691 руб. Также в 2016 году число бедных россиян выросло до 19,8 млн человек.
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