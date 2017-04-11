Медведев: наша экономика лучше всех развивающихся экономик

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономика России по ряду параметров лучше, чем экономики стран БРИКС , передает ТАСС.

"По целому ряду параметров наша экономика сейчас выглядит лучше, чем все развивающиеся экономики, ключевые экономики, которые так скажем относятся к экономикам стран БРИКС", - сказал он на встрече с руководством фракции партии "Единая Россия"

Ранее сообщалось, что правительство снизило прожиточный минимум в стране в четвертом квартале прошлого года до 9691 руб. Также в 2016 году число бедных россиян выросло до 19,8 млн человек.