Страны G7 отказались от расширения санкций против России

Главы МИД стран G7 не приняли решение о новых санкциях против России, но при этом согласились, что сирийский лидер Башар Асад в будущем не может быть президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает Рейтер.

Он также отметил, что сейчас в стране необходимо прекратить огонь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет требовать расширения санкций против России на встрече стран «большой семерки». Для того чтобы этого избежать, российская сторона должна отказаться от поддержки президента Асада и вывести свои войска из страны.